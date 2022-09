Publisert: 22.08.22 Skrevet av: Maria Elisabeth Selbekk, Informasjonsansvarlig

For andre året på rad arrangerte Menneskeverd sammen med Sex og samfunn «Den store abortdebatten» under Arendalsuka.

Under Arendalsuka 2021 arrangerte Menneskeverd og Sex og samfunn «Den store abortdebatten: Er nemnda utdatert eller nødvendig?». I år var temaet for debatten «Selvbestemt abort eller selvbestemt fødsel», og vi ønsket med dette å ta neste steg abortdebatten med utgangspunkt i regjeringens mye omtalte abortutvalg. Med årets debatt under Arendalsuka ønsket vi å løfte debatten og utfordre både politikerne og abortutvalget til å se på abort i et større perspektiv. Sex og samfunn og Menneskeverd er enige om at vi som samfunn nå, med regjeringens utnevnte abortutvalg, har en historisk mulighet til å se på abortloven, og vi mener at utvalget må se på praksisen når det gjelder abort og og tilbud knyttet til seksuell og reproduktiv helse. Vi ønsket også en debatt om det er retten til selvbestemt abort eller retten til selvbestemt fødsel som er utfordringen i Norge i dag.

Samtidig ville vi at vår debatt skulle gå foran som et godt eksempel på at det går an å snakke om uenigheter og hvor viktig det er at vi lytter til hverandre og bidrar til et godt debattklima.

Arrangementet startet med en presentasjon av fagpersonene Mette Løkeland og Anne Eskild, som snakket om henholdsvis selvbestemt abort og selvbestemt fødsel. Noen av spørsmålene de forsøkte å svare på var:

Er det retten til fri abort eller retten til å velge å gjennomføre svangerskapet som er utfordringen i dagens samfunn?

Hvordan forebygger vi uplanlagte svangerskap på best mulig måte?

Hvordan gir vi de som har blitt uplanlagt gravide best mulige forutsetninger for å gjennomføre svangerskapet dersom de ønsker det?

Deretter fulgte en debatt mellom politikerne Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet, KrFs Olaug Bollestad, Høyres Sandra Bruflot og Rødts Seher Aydar.

Debatten ble ledet av Emil André Erstad, kommentator i Vårt Land, som også skrev om debatten. Det gjorde også forskning.no, som kommenterte at «politikerne dessverre sitter fast i gamle grøfter».

Se streaming av hele debatten her: